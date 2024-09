ONLINE: FK Humenné - MFK Tatran Liptovský Mikuláš dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 9. kolo)

Úvodné zostavy:



FK Humenné: Bréda – Maťaš, Komjatý, Dzurík, Streňo (C), C. Vasiľ, Zlacký, Horváth, Vološin, Sow, Balica.



Náhradníci: Maščenko, Okunola, Sitarčík, Vojtjuk, Zeleňák, Valiga, Lukčo, Páriš.



Tréner: Miroslav Jantek.



MFK Tatran Liptovský Mikuláš: Kučinsky – Pečarka, Voško, Gerát, Prytykovski, Laura, Shudeiwa, F. Mráz, Marek, Staš, Bartoš (C).



Náhradníci: Húska, Capko, Bobček, Macejko, Jurčo, Jamonts, Krajčí.



Tréner: Ľubomír Reiter.



Rozhodca: Malárik – Juhos, Lauer.