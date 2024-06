Sorry za prvých 38 zápasov. Tradičný klub aj so Slovákom postúpil po bláznivom finále

BREDA. Kým na Slovensku sa ešte nikdy nestalo, že by druholigista prešiel cez baráž do prvej ligy, v Holandsku to nie je nič neobvyklé.

Čo však dokázali v tejto sezóne futbalisti NAC Breda, bolo z kategórie neuveriteľných príbehov.

Tradičný klub s piatym najväčším počtom permanentkárov v Holandsku sa ledva dostal do play-off o postup, no na jeho konci oslavuje návrat do najvyššej súťaže.