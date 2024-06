Talianov čaká najťažšia skupina. Nepodceňujte ich, sú to skvelí hráči, vraví Buffon

RÍM. Bývalý skvelý brankár Gianluigi Buffon povedal, že Taliansko je pred majstrovstvami Európy podceňované a že zverenci Luciana Spallettiho majú talent aj prístup na to, aby úspešne obhájili titul.

Taliansko, ktorému sa nepodarilo kvalifikovať na posledné dva ročníky majstrovstiev sveta, sa na EURO 2024 kvalifikovalo len s remízou proti Ukrajine v poslednom zápase skupiny.

Taliansko bolo vyžrebované do jednej z najťažších skupín na turnaji - spolu so Španielskom, Chorvátskom a Albánskom - a len málokto si myslí, že má šancu postúpiť do vyraďovacej fázy, ale Buffon im verí.