Televízia ukončila spoluprácu s expertom, ktorý v priamom prenose urazil mladíka Barcelony

“Chcel by som mať schopnosti Lamina. Bol to komentár, ktorý nechcel nikoho uraziť. Ak sa cítil urazený, ospravedlňujem sa. Ospravedlňujem sa. Nebol to môj zámer. Žartovanie občas dostáva ľudí do problémov,“ povedal bývalý brankár Mallorcy, Atlética Madrid ale aj argentínskej reprezentácie.

"Dobré ráno do sveta, prosím len o rešpekt k deťom iných ľudí. Ďakujem," reagoval na urážku Lamina Yamala jeho otec Mounir na svojom instagrame.

Jeho syn sa v stredu pri triumfe FC Barcelona 3:2 na ihrisku PSG stal historicky najmladším hráčom Ligy majstrov, ktorý zasiahol do štvrťfinálovej časti tejto súťaže.

Španielovi s marockými koreňmi sa to podarilo vo veku 16 rokov a 272 dní.