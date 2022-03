Barcelona mala získať ďalšiu cennú posilu, hráč AC Miláno príde zadarmo

Podľa španielskych médií už 25-ročný reprezentant Pobrežia Slonoviny úspešne podstúpil lekársku prehliadku a podpísal zmluvu s FC Barcelona do leta 2026. Informuje o tom web sport.es .

Vedenie Kataláncov sa totiž už dohodlo na spolupráci so stredopoliarom Franckom Kessiém, ktorý aktuálne pôsobí v talianskej Serie A v AC Miláno.

BARCELONA, MILÁNO. Španielsky futbalový veľkoklub FC Barcelona má po dánskom stopérovi Andreasovi Christensenovi ďalšie meno, ktoré do tímu pribudne v lete 2022.

Do Katalánska príde ako voľný hráč, nedostane podpisový bonus a mal by poberať plat 6,5 milióna eur ročne plus bonusy.



Franck Kessie od roku 2014 reprezentuje Pobrežie Slonoviny, za túto africká krajinu odohral už 56 duelov a strelil v nich 6 gólov.