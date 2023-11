Neapol mení trénera, spomína sa Calzona. Skončí na lavičke Slovenska?

BRATISLAVA. Taliansky tréner Francesco Calzona by sa mohol vrátiť do rodnej vlasti a zasadnúť na lavičku SSC Neapol.

Slovenský reprezentant Stanislav Lobotka by sa tak po návrate do krajiny mal zoznámiť s novým šéfom.

SSC zatiaľ odvolanie trénera oficiálne nepotvrdil, no podľa mediálnych správ by mal stredajší tréning viesť už Garciov nástupca.

„Je zvučným menom, Sarriho bývalý spolupracovník a technický expert v prvej sezóne Luciana Spallettiho,“ píše o Calzonovi web Sportnapoli, no zároveň dodáva:

Calzonov presun do Neapola je prakticky vylúčený. Kontrakt so Slovenským futbalovým zväzom mu síce oficiálne vyprší koncom roka 2023, no po postupe na finálový turnaj EURO 2024 sa automaticky uplatní opcia.

Popredné talianske médiá spomínajú ako možných nových trénerov Neapola Igora Tudora a Fabia Cannavara. Tudor už údajne dostal aj oficiálnu ponuku od vedenia klubu.