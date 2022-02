Nastalo množstvo zmien. Sereď pred štartom jari rieši posilu do obrany

Koučove slová potvrdil za hráčsku kabínu Adam Morong: "Myslím si, že chalanov, ktorí odišli, sme nahradili veľmi dobre. Kvalita v mužstve je veľmi veľká.

Samozrejme, až ligové zápasy to ukážu, pretože príprava je jedna vec a súťaž druhá. Pripravení sme však dobre, mužstvo má silu."

Sereď vstúpi do ligy už v piatok zápasom na pôde Michaloviec. Na východ republiky vycestuje mančaft už vo štvrtok a prespí v hoteli na Zemplínskej Šírave. Z pohľadu boja o prvú šestku pôjde o takpovediac "šesťbodový" duel.

"Tešíme sa na Michalovce, verím, že štart do ligy sa nám podarí podľa predstáv. Doma sme s nimi prehrali, bude to vyrovnané. Pozeráme na seba, máme to vo vlastných rukách, určite ideme do každého zápasu s tým, aby sme vyhrali," uviedol Jarábek.

Doplnil, že k dispozícii má aktuálne kompletný káder s výnimkou dlhodobo zraneného stopéra Hurtada.

"Ide o jedného z top stopérov ligy, bohužiaľ, zdravotné problémy u neho pretrvávajú od duelu so Slovanom. Inak sú ostatní hráči zdraví a prekonaní," narážal na ochorenie COVID-19, ktorým si v zimnej príprave prešla drvivá väčšina hráčov ŠKF.

Sereď na jeseň hrávala domáce zápasy v Trnave, otázku vlastného štadióna stále nemá vyriešenú, čo môže byť pred ďalším ligovým ročníkom problém, nakoľko klub už nemusí dostať v licenčnom konaní ďalšiu výnimku pre chýbajúcu infraštruktúru.

"Výstavba štadióna je projekt, ktorý patrí pod mesto Sereď. Pevne veríme, že sa štadión postaví a splníme infraštruktúrne kritéria.

Za klub môžem povedať, že určite splníme ekonomické a pevne verím, že aj športové. Sme optimisti a verím, že to dobre dopadne," poznamenal generálny manažér klubu Marián Černý.

Podľa jeho slov v klube disponujú informáciou, že v najbližších dňoch majú začať búracie práce na hlavnej tribúne.