Ruskí futbalisti si nezahrajú. FIFA ich vyradí, tvrdí DPA

Rusi mali v semifinále play off nastúpiť 24. marca doma proti Poľsku. V prípade úspechu by v záverečnom súboji o miestenku do Kataru nastúpili takisto na vlastnom ihrisku proti víťazovi zápasu Švédsko - Česko.

Poliaci aj obaja potenciálni súperi vo finále baráže však pre napadnutie Ukrajiny odmietli proti Rusku hrať. Anglická Futbalová asociácia (FA) informovala, že bude bojkotovať všetky budúce medzištátne zápasy na všetkých úrovniach proti tímom z Ruska.