Spartak Trnava obhájil triumf v Slovnaft Cupe, proti Slovanu predviedol skvelý obrat

Michal Gašparík, tréner Trnavy: "Mali sme veľkú motiváciu, keďže oslavujeme 100 rokov. Odohrali sme skvelý prvý polčas, hrali sme inak ako zvyčajne a krídla sme posunuli k hrotovému útočníkovi, aby sme mohli vytvárať neustály tlak na súper. Hrali sme proti ním sedem zápasov a nedokázali sme dať gól z hry. V druhom polčase sme dostali lacný gól, no potom sme to otočili. Na konci to už bolo o emóciách. Budeme oslavovať až do rána, pokojne aj dva dni. Toto je veľké víťazstvo, keďže sme dokázali potvrdiť triumf z minulého roka."

Boris Kitka, asistent trénera Slovana: "V prvom rade gratulujem domácim. Mali sme hru pod kontrolou. Dostali sme však lacný gól, ktorý domácim veľmi pomohol. Potom sme zmenili systém a vyzeralo to už na penalty. Z ojedinelej akcie sme dostali druhý gól, čo rozhodlo duel. Dnes to bolo aj o tom, koľko budeme mať síl. Na konci nám už chýbali."