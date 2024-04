ONLINE: Spartak Trnava - Železiarne Podbrezová dnes (1. zápas semifinále, Slovnaft Cup) LIVE

Spartak Trnava ťahá úctyhodnú sériu 21 zápasov bez prehry v Slovnaft Cupe, vďaka čomu opanoval posledné dva ročníky pohárovej súťaže, keď v oboch prípadoch vo finále zdolal Slovan Bratislava a naďalej sníva sen o treťom triumfe v rade, čo sa ešte v histórii tejto súťaže žiadnemu klubu nepodarilo. Trnava na ceste do semifinále postupne vyradila Šurany, Lehotu pod Vtáčnikom, Považskú Bystricu, Košice a Michalovce. Najťažšou prekážkou boli určite Košice vo štvrťfinále a Trnava dlho ťahala za kratší koniec, ale nakoniec sa v závere o zázračný obrat na východe postarali dvomi gólmi Šulek a Bainovič. Naopak pre Podbrezovú ide historicky iba o druhú účasť v semifinále pohára po dlhých 23 rokoch, pričom sa do tejto fázy postupne prebojovala cez Čierny Balog, Hamšík Academy Banská Bystrica, Trebišov, Zlaté Moravce a vo štvrťfinále sa postarala o veľké prekvapenie, keď vyradila Slovan Bratislava po víťazstve 3:1 na Tehelnom poli. Semifinále Slovanft Cupu sa už tradične hrá na dva zápasy, takže dnes nespoznáme meno finalistu, ale obidva tímy môžu urobiť dôležitý krok k postupu do finále. Trnava sa pokúsi využiť domáce prostredie na víťazstvo a aj fakt, že proti Podbrezovej vyhrala posledné štyri vzájomné zápasy na ligovej scéne. Naopak Podbrezová sa bude snažiť vybojovať najmä hrateľný výsledok do domácej odvety, ktorým by mohla byť aj remíza.