FC Porto: Porto skončilo v minulém ročníku portugalské ligy až třetí. Alespoň vyhrálo národní pohár a tím si zajistilo účast ve skupinové fázi EL. Do aktuální sezóny Draci vstoupili šesti výhrami z úvodních sedmi ligových kol. Prohráli pouze na půdě Sportingu, který tak vede tabulku bez ztráty bodu. Naposledy Porto doma hladce přehrálo 4:0 Aroucu. Do Evropské ligy vstoupilo porážkou 2:3 na hřišti norskéhoBodø/Glimt. Trenér Vítor Bruno sází na hráče ze všech koutů světa. Tradičně nescházejí Brazilci či Argentinci nebo trojice Španělů. Na soupisce je ale také švédský útočník Deniz Gül či kanadský záložník Stephen Eustáquio. Oporu má Porto v bráně, kterou hájí portugalská reprezentační jednička Diogo Costa.

FC Porto: Porto skončilo v minulém ročníku portugalské ligy až třetí. Alespoň vyhrálo národní pohár a tím si zajistilo účast ve skupinové fázi EL. Do aktuální sezóny Draci vstoupili šesti výhrami z úvodních sedmi ligových kol. Prohráli pouze na půdě Sportingu, který tak vede tabulku bez ztráty bodu. Naposledy Porto doma hladce přehrálo 4:0 Aroucu. Do Evropské ligy vstoupilo porážkou 2:3 na hřišti norskéhoBodø/Glimt. Trenér Vítor Bruno sází na hráče ze všech koutů světa. Tradičně nescházejí Brazilci či Argentinci nebo trojice Španělů. Na soupisce je ale také švédský útočník Deniz Gül či kanadský záložník Stephen Eustáquio. Oporu má Porto v bráně, kterou hájí portugalská reprezentační jednička Diogo Costa.