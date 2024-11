Košičania poriadne prikurovali, ale gólový oheň z toho nebol. Radosť nemal ani Galád

A tak hostia aj do tretice na novom košickom štadióne neinkasovali a body sa delili po bezgólovej remíze.

Ale buď sme nemali dobre obsadený box, alebo sme prihrávku dobre nezrealizovali. Ale to je samozrejme futbal. Ja nenávidím výsledok nula nula. Ale dnes sme tie góly mohli dať a že sme ich nedali, sa niekedy stáva,“ povzdychol si po zápase tréner Skuhravý.

„Celý ten zápas sa niesol v móde obrovského chcenia, ktoré vám niekedy berie ľahkosť. Predovšetkým v tom druhom polčase, v ktorom sme sa dostávali do veľkého tlaku, držali loptu, dostávali sa do nebezpečných priestorov kolmými prihrávkami.

Fotogaléria zo zápasu FC Košice - AS Trenčín (Niké liga - 13. kolo)

Nenašli pokoj a rozvahu a ani šťastie

Nadviazal na slová svojich zverencov, ktorí boli ku gólu najbližšie, Lukáša Fabiša a Michala Faška.

„Trochu pokoja, trochu rozvahy a presnosti a možno aj šťastia vo finálnej fáze a boli by sme dnes vyhrali. Takto to skončilo nula nula. Z nášho pohľadu to bol výborný zápas a jediné, čo mu chýbalo boli góly a premenenie niektorej zo šancí. Trenčín sme takmer absolútne k ničomu nepustili.

Ale výkon, ktorý sme dnes podali hovorí dosť silnou rečou a keď takto budeme pokračovať, tak pôjdeme hore a prídu ďalšie víťazstvá,“ verí Fabiš.