Košice hlásia príchod dvoch posíl, ulovili bývalého hráča Trnavy či Slovana

KOŠICE. Futbalový klub FC Košice sa v stredu posilnil o obrancu Nicolasa Gorosita a stredopoliara Deniho Hočka. Klub o tom informovala na svojej oficiálnej stránke.

Košice sú pre argentínskeho stopéra Gorosita už piaty slovenský klub. So žlto-modrými sa dohodol na spolupráci do konca sezóny. Naposledy obliekal dres trnavského Spartaka.

"Bolo pre nás veľmi dôležité získať hráča do defenzívy a pravdupovediac táto úloha bola spomedzi všetkých najťažšia. S trénermi sme o tom veľa diskutovali, ale dotiahnuť do úspešného konca sme to dokázali až v posledný deň prestupového obdobia. Nie je to ideálne, ale futbal je niekedy príliš komplikovaný.