Medved sa strelecky zobudil aj na jar, Skaličanov zrazili individuálne chyby

Potom sme dostali zbytočný gól po našej chybe. Ale chyby sa stávajú. Ubránili sme to do polčasu a v tom druhom to bol boj. Mali sme v hlavách tri body a zabojovali sme o nich,“ povedal o zápase dvojgólový Medved.

Šiesty gól sezóny pridal po výbornom zabehnutí za obranu Skalice, siedmy z penalty, ktorá bola pre Košičanov vôbec prvou, ktorú kopali v lige.

Počas overovania systémom VAR si práve Medved postavil loptu na biely bod, hoci v príprave kopával penalty Michal Faško: „Nemáme určené nejaké poradie, kto pôjde kopať penaltu. Loptu zoberie ten, kto sa v tom momente najlepšie cíti.

Zobral som to na seba a som šťastný, že to vyšlo,“ dodal Medved, ktorý nebol ďaleko od hetriku, keď päť minút pred koncom zápasu po výbornom centri Erica Davisa dokázal hlavou z päťky poslať loptu len do stredu bránky do rúk pripraveného skalického brankára Lukscha.