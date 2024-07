DAC európsku hanbu neodčinil, Muňoz mužstvo nespoznáva: Vyzeráme ako škôlkari

S vicemajstrovskou Dunajskou Stredou remizovali, ale výkon tentokrát naznačil, že by sa nemusela opakovať jesenná mizéria spred roka, ktorá prišla po úvodnej bezgólovej remíze so Slovanom.

„Na prvé kolo to bol veľmi dobrý zápas. Dobrý súper, výborná kulisa. Vstúpili sme do zápasu dobre, ale inkasovali sme. Ale našťastie sme rýchlo vyrovnali.

Košičania už v úvode naznačili, že chcú v prvom zápase sezóny fanúšikov potešiť. Mali hru pod kontrolou, pohrozili nepríjemnou strelou Dávida Galloviča, ale v 11. minúte neustrážili Ladislava Almásiho, ktorý hlavou otvoril skóre.

Košičanom o dvanásť minút neskôr vyšla pekná akcia a Medved si umiestnenou strelou z hranice šestnástky otvoril strelecký účet.

„To sú veci, ktoré dávajú sebavedomie. Vždy opakujem, že je to moja robota a som tu na to, aby som góly dával. Hlavne som rád, že sme sa dvakrát vrátili do zápasu a musíme takto pokračovať týždeň čo týždeň a verím, že to bude lepšie ako v minulej sezóne,“ dodal Medved.