Lewandowski podpíše štvorročnú zmluvu, Bayern získa rekordnú sumu

Ak by sa potvrdila prestupová suma 50 miliónov eur za Lewandowského, bol by to pre nemecký klub najúspešnejší predaj hráča v histórii.

Zatiaľ najviac peňazí získal Bayern za prestup od talianskeho Juventusu Turín, ktorý mu v roku 2018 za Douglasa Costu zaplatil 40 miliónov eur.