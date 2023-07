Barcelona musí splácať podlžnosti voči Messimu, priznal prezident klubu

Ako referuje web španielskeho denníka Marca, organizáciu z Camp Nou dostalo do tejto pozície pochybné hospodárenie v nedávnych rokoch, pre ktoré sa klub ocitol v nelichotivej ekonomickej situácii.

BRATISLAVA. Argentínsky futbalista Lionel Messi síce odišiel zo španielskeho klubu FC Barcelona už pred dvomi rokmi, no jeho niekdajší zamestnávateľ mu musí až do roku 2025 splácať neuhradené záväzky.

Laporta tiež prezradil, že barcelonský klub v snahe pritiahnuť naspäť Messiho chcel venovať časť disponibilných zdrojov Argentínčanovi ako zálohu, no ten to odmietol a namiesto toho sa upísal tímu Inter Miami zo zámorskej Major League Soccer.

„Bolo to zahrnuté v pláne životaschopnosti. Oznámili sme to Jorgemu Messimu (hráčov otec, pozn.), ktorý mi povedal, že Messi mal veľmi ťažký rok v Paríži a chcel by menší tlak,“ priblížil Laporta.

Prezident klubu ďalej zdôraznil, že FC Barcelona pravdepodobne nebude schopný uskutočniť niektoré transferové ciele, ale je optimista v súvislosti s predĺžením zmluvy s trénerom Xavim Hernándezom.