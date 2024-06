Počítač prisúdil titul na EURO Anglicku, Slováci skončia už v skupine

Odborníci a tréneri analyzujú silu favorizovaných tímov a dávajú rôzne predpovede. Spoločnosť Opta vďaka výkonnostným ukazovateľom z databázy Stats Perform však spustila simuláciu turnaja v modeli, ktorý zohľadňuje silu jednotlivých tímov, zloženie skupín, obtiažnosť cesty do finále a nasadenie do vyraďovacej fázy.

Kto je podľa dát a superpočítača z Opty najväčším favoritom majstrovstiev Európy? Sú to futbalisti Anglicka s takmer 20 percentnou pravdepodobnosťou víťazstva vo finále. Hneď za nimi sú Francúzi (19,1 percenta). Nasledujú Nemci a Španieli.

Belgičania majú až 90-percentnú šancu, že postúpia do osemfinále. Ukrajina má na postup zo skupiny 70-percentnú pravdepodobosť.

Extrémne vyrovnaná je podľa Opty A skupina, kde za prvým Nemeckom prakticky nie je možné určiť tímy, ktoré postúpia do vyraďovacej fázy.

A skupina

Jasným favoritom na postup z prvej priečky je Nemecko. Za ním sa dá očakávať veľký boj o ďalšie pozície. Švajćiari majú 61-prcentnú pravdepodobnosť na postup. Maďarsko 59,3 a Škótsko 58,9 percenta.

Skupina B

Skupina, ktorá je zrejme najsilnejšia spomedzi ostatných smrti. Opta favorizuje mna prvú priečku Španielsko. Tí by mali na druhé miesto odsunúť obhajcov titulu Talianov. Tretí by malis končiť Chorváti. Albánsko je jasným outsiderom a má len tretinovú pravdpodobnosť, že sa mu podarí prebojovať do osemfinále.

Skupina C

Veľkým favoritom je Anglicko. Ofenzívny tím s Harry Kaneom či Judom Bellinghamom by si mal bez problémov poradiť so súpermi v skupine. Superpočítač hodnotí mužstvo trénera Garetha Southgatea ako hlavného favorita. Anglicko má 48-precentnú pravdepodobnosť na postup do semifinále a 31-percentú, že bude hrať finále.

Skupina D

V tomto prípade by nemal priamy postup uniknúť silnej dvojici Francúzsko a Holandsko. O tretie miesto budú súperiť Poľsko s Rakúskom. Podľa modelu by majú 51-percentnú šancu na osemfinále Rakúšania. Francúzi sú druhým veľkým favoritom EURO s 30-perentnou pravdepodobnosťou, že si zahrajú finále.