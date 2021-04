Borbély prirovnal Superligu k neželanému dieťaťu. Je to neakceptovateľné, tvrdí

Egoistické a arogantné

Podľa Borbélyho by v Superlige elitné kluby ponúkali elitnú produkciu za elitné peniaze. Cena vysielacích práv by sa viac ako zdvojnásobila a víťaz by zinkasoval 400 miliónov eur. Pre porovnanie ostatný víťaz Ligy majstrov Bayern Mníchov si finančne prilepšil "iba" o 130 miliónov.

Ako by však vyzeralo futbalové hnutie bez najlepších klubov?

"Keď si povieme zjednodušene, tak mi to pripadá, že máme narodeninovú tortu a príde niekto, kto zlíže šľahačku a zje všetky jahody. A zostane len korpus.

To je presne to, čo by zostalo zvyšku futbalového sveta. Je to egoistické, je v tom kus arogancie a vzniká anomália, že peniaze sú najpodstatnejšie," hovorí Borbély.