Bohovská komédia táto Superliga. Nabudúce si to aspoň premyslite (píše Samo Marec)

V nedeľu večer vyšlo zrazu vyhlásenie dvanástich európskych veľkoklubov, že kašlú na to a zakladajú si vlastnú Európsku Superligu. Ale až tak na to nekašlú, lebo v národných ligách by chceli hrať aj naďalej. Išlo o Manchester United a Manchester City, Liverpool FC, Arsenal, Tottenham a Chelsea (všetko Londýn), Inter a AC Miláno, Juventus Turín, Real a Atlético Madrid a FC Barcelona. Predstava bola taká, že budú mať svoju vlastnú uzatvorenú ligu, do ktorej sa nebude dať postúpiť a ani z nej vypadnúť, ale keďže majú srdiečko, tak každý rok by si ďalších päť klubov pozvali, nech si zahrajú s nimi.

1. Otázka je, PREČO TÍTO Pre kvalitu asi nie, lebo Arsenal, Tottenham ani Juventus nemajú najlepšie sezóny. Tottenham je v lige siedmy, Liverpool šiesty a Arsenal dokonca deviaty. Má rovnaký počet bodov ako Leeds United a ja sa pre to rád smejem Juventus je v Taliansku štvrtý. Nie, že svetová alebo aspoň európska špička. Úspešne by sa dalo diskutovať o tom, či sú špičkoví aspoň vo svojich ligách. No ani nie. Ani pre trofeje to nebude. Tottenham ich za posledných dvadsať rokov vyhral dve, posledný titul má spred 60 (!) rokov a nevyzerajú, že by ho mali v dohľadnom čase získať. Nebudem nudiť výpočtami, ale viacerým sa už darilo aj lepšie. Odpoveď teda je, že sú to kluby, ktoré majú veľa peňazí a potenciál zarobiť ďalšie.

2. Druhá otázka je, KTO NIE Dvanásť klubov to oznámilo a povedali, že ešte nejaké pribudnú. Bayern Mníchov a Borussia Dortmund hneď povedali, že oni to nebudú. Môj tip je, že kvôli vlastníckej štruktúre: v Nemecku vlastnia 51% klubu fanúšikovia, no a toto by proste neprešlo. Paris Saint Germain tiež povedal, že nie – tipujem, že si vypočítali, že to nevyjde. 3. Tretia otázka je, PREČO VLASTNE Dá sa oháňať tým, že najlepší budú hrať s najlepšími a fanúšikom treba ponúknuť to, čo chcú, teda najlepší futbal. Veľa takýchto pekných viet sa dá napísať, veď viem, pracoval som v reklame. Nakoniec ale aj tak ide o peniaze. Každý klub mal dostať 200 až 300 miliónov. Ak som to správne pochopil, tak každú sezónu. Financovala by to investičná banka JP Morgan.

Florentino Perez mal byť predseda Superligy. (Autor: TASR/AP)

4. Štvrtá otázka je, PREČO TERAZ No jednoducho preto, že pandémia znamená obrovské finančné straty. Barcelona má taký dlh, že by to hádam aj mohli zavrieť, Inter Miláno sa už len spolieha, že sa to nejak spraví. Iste, niektoré tieto kluby sú vlastnené oligarchami alebo rovno štátmi (zhodou okolností v Perzskom zálive), ale v zásade platí, že chýbajú peniaze a treba ich vyrobiť. 5. Piata otázka je, PREČO TERAZ II. Diváci nie sú na štadiónoch rok. No a za ten rok sa zistilo, že atmosféra je potom síce trochu horšia, ale že tí fanúšikovia na tých štadiónoch už dávno nie sú až takí dôležití. Väčšina príjmov pochádza z televíznych práv a od fanúšikov z celého sveta. Aj to pekne rozdelili: tých fanúšikov na štadiónoch nazvali „legacy fans“ a povedali, že si ich fakt vážia, ale je čas na nových fanúšikov, ktorí budú mi-lo-vať, že Liverpool hrá päťkrát do roka s Arsenalom a je to úplne jedno, lebo nikto aj tak nemôže vypadnúť.

6. No a teraz, V ČOM JE PROBLÉM Rešpektujem zákon trhu, podľa ktorého hráč stojí presne toľko, koľko je zaňho niekto ochotný ponúknuť. Rešpektujem, že zarába presne toľko, koľko mu je niekto ochotný zaplatiť. Nie som hlúpy, zároveň si však vyhradzujem právo na názor, že tie sumy sú obscénne. Problém je tiež v tom, že tie isté zápasy medzi tými istými klubmi stále dookola síce na papieri môžu vyzerať dobre, akurát je to nakoniec nuda. Hlavne ak o nič moc nejde, lebo čo z toho, že niekto vyhrá vymyslenú trofej a nikto nemôže vypadnúť, takže nikomu nič nehrozí. Tá myšlienka je postavená na správnej premise, že zápas Liverpoolu s Barcelonou je zaujímavejší, ako keď hrajú s Fulhamom. A ešte aj prší. Akurát vôbec neberie do úvahy, že ľudia chcú vidieť aj ten zápas s Fulhamom. Lebo práve v tom zápase sa Fulham môže hecnúť a napríklad ten Liverpool poraziť. Lebo to je princíp súťaživosti, preto sa to jednoducho robí. Klub, akokoľvek malý, si môže vybojovať právo hrať proti najlepším. Môže si ho zaslúžiť. A môže v ňom vyhrať. A ak ste Leicester, môžete takto vyhrať aj celú ligu. To je, takpovediac, pointa súťaživosti a športu, nie uzatvorená liga, v ktorej síce budú najlepší hráči za najviac peňazí ad nauseam dookola hrať na najkrajších štadiónoch, ale všetci budeme vedieť, že vlastne ide len o tie peniaze.

(Autor: TASR/AP)

7. Ale veď MÔŽE TO VYJSŤ Takto. Niežeby na to nemali právo. Každý si môže robiť, čo chce, ak to nie je v rozpore so zákonom. A môže si aj povedať, že na tých legacy fans na štadiónoch nezáleží, lebo ťažisko je inde. Divákov teda až tak nepotrebujete, ale ak to má vyjsť, v každom prípade aspoň hráčov a trénerov. No a hráči a tréneri dosť zúrili, že im o tom nikto nepovedal, nikto sa s nimi o tom nerozprával. Lebo ak by sa rozprával, tak by sa dozvedel, že oni naozaj chcú hrať proti tomu Fulhamu. Že s týmto nesúhlasia a nemá to tak byť, lebo to ide proti podstate nie futbalu, ale športu ako takého. No a potom sa ozvali ešte aj všetci ostatní: FIFA, že hráči, ktorí v tej lige nastúpia, nebudú môcť hrať nikde inde, vrátane reprezentácie. No a keď nebudete môcť hrať na majstrovstvách sveta, je to citlivá záležitosť. Aj zápas proti Hondurasu je totiž prekvapujúco nakoniec dôležitejší ako zápas s Juventusom. Aj UEFA sa ozvala, že ich môžu vyhodiť zo súťaží. Aj domáce ligy, že takto to nepôjde. Teda hlavne anglická, ale tá je najdôležitejšia, lebo má najviac peňazí z nej tam malo byť šesť klubov. Politici povedali, že máme nejaké zákony, a ak ich nemáme, tak ich môžeme mať. Fanúšikovia protestovali a nielen na internetoch, ale aj pred štadiónmi. Iné kluby si z nich robili srandu. Povedané inak, niežeby im to niekto zakazoval. Ak sa rozhodnú, tak tá nová liga bude. Len to bude mať nejakú cenu.