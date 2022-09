Haaland zničil Dortmund "kung fu" štýlom, Guardiolovi pripomenul Cruyffa

MANCHESTER. Nórsky futbalista Erling Haaland na seba opäť upútal pozornosť. Stredajší zápas Ligy majstrov proti svojmu bývalému klubu Borussii Dortmund rozhodol efektným gólom.

V 84. minúte si nabehol na center Joaa Cancela a loptu zasiahol nohou vo výskoku.

Trénerovi Manchestru City Pepovi Guardiolovi tým pripomenul gól legendárneho Holanďana Johana Cruyffa, ktorý obdobne skóroval v sezóne 1973/74 proti Atléticu Madrid.

"Hneď ako skóroval, som si na to spomenul - Johan Cruyff. Bolo to podobné. Takéto zakončenie je veľmi výnimočné. Ľudia, ktorí ma poznajú, vedia, aký vplyv mal na mňa Johan Cruyff," citoval Guardiolu denník The Guardian.