VIDEO: Vyrastal so Suslovom, dnes žiari na východe. Hrať druhú ligu? Nemohol som si nič dovoliť

„Máme nacvičené signály a toto bol jeden z nich. Sme dohodnutí, že spoluhráči sa natlačia k brankárovi a ja to dávam priamo na bránu. Som rád, že nám to vyšlo,“ pre Sportnet povedal futbalista Stropkova Erik Hurný.

„Brankárovi nepríjemne svietilo slnko, z tej strany rovno do tváre. Aj to zohralo svoju rolu,“ dodal s tým, že priamo z rohu veľa gólov nepadá, no presný zásah ho extra neprekvapil.

V 81. minúte pridal druhý gól hostí Dávid Ivanecký. Pečatil ním výhru Stropkova 2:0.

„Konečne sa nám podarilo vyhrať aj vonku. Cestu domov sme si tak užili a bolo nám veselšie,“ prezradil s úsmevom Hurný.

VIDEO: Erik Hurný a jeho gól priamo z rohu