Dlhoročná opora DAC sa vracia do Niké ligy, posilní tím z východu Slovenska

Tridsaťdvaročný obranca sa tak vracia do najvyššej slovenskej súťaže, v ktorej už v minulosti osem rokov pôsobil v drese FC DAC 1904 Dunajská Streda.

KOŠICE. Kapitán panamskej futbalovej reprezentácie Eric Davis podpísal zmluvu s FC Košice s platnosťou do konca prebiehajúcej sezóny.

Myslím si, že my môžeme pomôcť jemu a aj on nám, najmä ak máme zraneného hráča na tejto pozícii.

Veríme, že obe strany budú spokojné a budeme môcť spolupracovať dlhšie.

Potrebujeme do kabíny jeho profesionálny prístup a jeho rutinu, pretože nasledujúcich pár mesiacov bude veľmi náročných," povedal športový riaditeľ FC Košice Balázs Farkas, podľa ktorého sa posilňovanie tímu ešte nekončí. Do kádra by mohli pribudnúť dvaja hráči.