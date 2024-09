Plzeň šokovala zaspatý Frankfurt. Domáci kouč hovoril o groteske a skritizoval brankára

"Vyzeralo to, že sa bude v závere iba dohrávať. Oni potom zaspali, bolo super, že sa nám podarilo znížiť v 86. minúte a mohli sme sa pokúsiť aspoň vyrovnať. Pocity sú úžasné, že z takého ťažkého zápasu berieme aspoň bod," zhodnotil priebeh stretnutia strelec prvého gólu hostí.

Plzeň v 38. minúte prehrávala po góle Huga Ekitikeho, ešte do konca prvého dejstva však dokázal vyrovnať spoza šestnástky Pavel Šulc.

FRANKFURT. Futbalisti Vitorie Plzeň ešte štyri minúty pred koncom prehrávali o dva góly, no napokon vo Frankfurte vybojovali cenný bod.

V závere zápasu však domáci tím poľavil, čo dokázalo české mužstvo patrične využiť. Najprv po dohranej štandardke Václav Jemelka vrátil loptu do vápna, center poslal presne na voľného Princa Kwabena Adua, ktorý prekonal brazílskeho brankára Kaua Santosa.

Frankfurt dostali v druhom polčase do dvojgólového vedenia v krátkom časovom slede Dina Ebimbe a Rasmus Kristensen.

V tretej minúte nadstaveného času zostala lopta po aute v malom vápne, Santos nechal hlavičkovať svojho obrancu, ktorý poslal loptu iba nad seba. Následne sa rozbehol po loptu, zrazil sa so svojim spoluhráčom a spadol. To využil Jemelka, ktorý ju ľahko dorazil do prázdnej brány.

"Príliš veľa gólov nedávam, ani som poslednú dobu často nechodil na štandardné situácie. Som veľmi rád, že som chlapcom pomohol, pretože prvý inkasovaný gól išiel na môj vrub.

Teším sa, že sme vybojovali bod, vydreli sme si to. Som pyšný na celý náš tím, že sme to za stavu 1:3 nezabalili a dotiahli sme to aspoň na remízu," povedal Jemelka podľa portálu idnes.cz.

Kouč domácich Dino Toppmöller vyjadril rozčarovanie zo štvrtkového výsledku. "Napokon sa s ním musíme zmieriť. Dostali sme dva góly po dlhých vhadzovaniach, ten posledný bol priam groteskný.

Môžeme si za to sami, od prvej do poslednej minúty musíme hrať maximálne koncentrovane. Za stavu 3:1 sme mali pocit, že sme zápas vyhrali," nešetril kritikou Toppmöller.