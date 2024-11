SK Slavia Praha:

Slavia se do Evropské ligy dostala propadem přes předkola Ligy mistrů. V tom závěrečném vypadla s francouzským Lille. Domácí odveta, kterou sešívaní vyhráli 2:1, je ale nakopla k výborným výkonům, které tým vynesly například do čela Chance Ligy. Tu svěřenci kouče Jindřicha Trpišovského vedou s osmibodovým náskokem na druhou Plzeň. O víkendu slávisté remizovali 1:1 v Hradci, čímž ukončili sérii jedenácti ligových výher v řadě.



Do Evropské ligy Slavia vstoupila výhrou 2:0 v bulharském Razgradu. Následovala domácí remíza 1:1 s Ajaxem, která byla vzhledem k průběhu utkání spíše zklamáním. Naposledy pak červenobílí prohráli 0:1 v Bilbau, byť přední celek španělské LaLigy místy dosti značně přehrávali. Sympatický výkon však nebyl odměněn jediným bodem. V celkové tabulce tak celku z Edenu patří šestnácté místo.



Posledních 5 zápasů Slavie:

Jablonec – Slavia 1:2

Bilbao – Slavia 1:0 (EL)

Slavia – Dukla 3:0

Benátky – Slavia 1:4 (MOL Cup)

Hradec – Slavia 1:1