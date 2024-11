ONLINE: Dynamo Kyjev - FC Viktoria Plzeň dnes, Európska liga LIVE (5. kolo)

Krásný čtvrteční večer z německého Hamburgu!



Dnes je na programu již páté kolo ligové fáze Evropské ligy, "domácí" Dynamo Kyjev přivítá na svém trávníku český celek Viktoria Plzeň.



Viktoria Plzeň v letních měsících zvládla dvě tuhá předkola, postupně vyřadila ukrajinský Kryvbas (2:1, 1:0) a skotské Heart of Midlothian, po dvou hubených výhrách 1:0. Do nově vzniklé ligové fáze vstoupili Viktoriáni v sousedním Německu na horké půdě Frankfurtu. Přestože červenomodří ještě v samotném závěru prohrávali 1:3, nakonec po fantastickém závěru svěřenci Miroslava Koubka vybojovali cenou remízu 3:3. V domácím prostředí následně Plzeň hostila bulharský Ludogorec Razgrad, přestože měli Západočeši opticky více ze hry, nakonec se nicméně zrodila jen bezbranková remíza 0:0. A i do třetice Plzeňané uhráli bod, v řecké Soluni měli duel parádně rozehraný, po prvním poločase vedli o dvě branky, avšak v samotném závěru při početní výhodě PAOK dvěma brankami srovnal na konečných 2:2. Naposledy už se nicméně Viktoriáni dočkali tíženého vítězství, v domácím duelu proti španělskému celku Realu Sociadad zvítězili 2:1, když premiérové tři body v této sezóně Evropské ligy povedenou tečí na začátku devadesáté minuty Daniel Vašulín, který v tu chvíli byl dvě minuty na hřišti.



Dynamo Kyjev, jenž své zápasy musí hrát kvůli dobře známým důvodu hrát v německém azylu, zatím zažívá neúspěšnou sezónu ve skupinové fázi Evropské ligy. Po čtyřech odehraných zápasech má kontě stále nula bodů, ani jednom ze čtyř duelů navíc nedokázali hráči Kyjeva skórovat, v tabulce jim tak patří poslední místo. Jako první se Dynamo utkalo s Laziem Řím, italský soupeř v zápase dominoval a s přehledem zvítězil 3:0. Ve druhém zápase se utkalo s německým Hoffenheimem, domácí tým po dvou gólech Adama Hložka duel zvládl 2:0. Ani třetí duel nedopadl pro Kyjev dobře, i když proti druhému celku z Říma se pralo o body až do posledních vteřin, AS nicméně náskok 1:0 uhlídal až do konce. V poslední utkání vše ovlivnila červena karta zkraje zápasu, maďarský Ferencváros poté utkání v poklidu ovládl, Dynamo padlo 0:4.



Dámy a pánové, užijte si náš podrobný onlajn přenos, tím vás provede Jakub Štěrba.