Srbsko prvýkrát v histórii postúpilo na EURO. Vlahovič: Malo by to byť zvykom

Paralelne sa hrajúci zápas v Srbsku sa vyvíjal pre Čiernu Horu sľubne, no definitívne zmaril nádeje Čiernohorcov v ich stretnutí dvojgólový kapitán Maďarska Dominik Szoboszlai.

LESKOVAC. Futbalisti Srbska mali postup na budúcoročné ME vo svojich rukách a spečatili ho nedeľňajšou remízou s Bulharskom (2:2).

V prvom polčase do priestoru brány mieril iba pokus Slobodana Rubežiča, ktorý gólom vykresal iskierku nádeje pre Balkáncov na účasť na prvom veľkom turnaji v histórii samostatnosti.

"Do prvého gólu sme hrali veľmi dobre, ale potom sa stalo až príliš veľa v priebehu pár minút.

Srbsko prehrávalo, my sme boli krôčik od ME, no prehrali sme si zápas," uviedol pre oficiálnu webstránku UEFA stredopoliar Čiernej Hory Driton Camaj.