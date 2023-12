Cvičil ho Lukaku, hral s Lobotkom. Najlepší v štvrtej lige prichádza na bicykli

DUŠAN DZÍBELA (29) ťahá TJ Slavoj Boleráz do tretej ligy. Ako obranca strelil na jeseň šesť gólov.

Presne deväť trénerov ho nominovalo do najlepšej jedenástky jesennej časti. Spolu s kanonierom Gabčíkova dostal najviac hlasov.

Spolu s Kevinom Zsigmondom z Gabčíkova ste dostali najviac hlasov. Ako to vnímate?

Veľmi si to vážim. O to viac, že tréneri v štvrtej lige majú svoje meno a kvalitu. Som hrdý, že mi väčšina odovzdala svoj hlas. Nečakal som to.