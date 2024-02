ONLINE: DAC Dunajská Streda - MFK Skalica dnes, Niké liga LIVE (19. kolo)

Príjemný dobrý deň z Dunajskej Stredy, vitajte pri sledovaní on-line prenosu zo zápasu 19. kola futbalovej Niké ligy, v ktorom futbalisti DAC Dunajská Streda privítajú na domácom trávniku hráčov MFK Skalica. Zápas sa začína o 15:00, my si ešte predtým v krátkosti predstavíme oba tímy.



Dunajskej Strede patrí v aktuálnej tabuľke našej najvyššej súťaže priebežné piate miesto so ziskom 29 bodov. Zverenci španielskeho trénera Xisca Muňoza odohrali počas zimnej pauzy štyri prípravné zápasy:

DAC 1904 – TSV Hartberg 1:0

Gól DAC: Jürgens



Austria Viedeň – DAC 1904 3:0



DAC 1904 – FC ŠTK 1914 Šamorín 4:1

Góly DAC: Vitális, Trusa, Krivokapić, Barišić



DAC 1904 – FC Zlín 0:1



Káder DAC opustilo viacero hráčov – Spyros Risvanis, Ioannis Niarchos, Máté Szolgai, Erik Gyurákovics a Alex Pinto. Do tímu pribudli ghanský krídelník Brian Oddei, estónsky reprezentačný útočník Oliver Jürgens, chorvátsky krídelník Ivan Dolček a ukrajinský stopér Taras Kačaraba.



Skalici patrí po jesennej časti súťaže deviate miesto so ziskom 21 bodov. Zverenci trénera Pavla Majerníka odohrali v príprave na jarnú časť súťaže až 6 zápasov:

Skalica – MFK Vyškov 0:1



Skalica – FC Zlín 0:2



Skalica – FC ViOn 1:1

Gól Skalice: Haša (pk)



Skalica – FC Zbrojovka Brno 6:2

Góly Skalice: Sobczyk 2, Hollý, Moura, Baumgartner, Vlasko



Skalica – MŠK Púchov 6:1

Góly Skalice: Alves 3, Gaži, Sobczyk, Baumgartner



MFK Karviná – Skalica 2:1

Gól Skalice: Morong



Do kádra Záhorákov pribudol zatiaľ fínsky stopér so slovenským pôvodom Matej Hradecký (brat gólmana Bayeru Leverkusen Lukáša Hrádeckého).



Zápas sa začína o 15:00, veríme, že ho budete sledovať v našej spoločnosti.