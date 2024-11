Dunajská Streda neprežíva najlepšie futbalové obdobie. Mužstvo zo Žitného ostrova sa nachádza na 4. priečke tabuľky (zisk 22 bodov), čo trochu zaostáva za ambíciami klubu, navyše, strata na vedúci Slovan narástla už na 12 bodov. Na pohode nepridalo klubu ani vypadnutie z pohára. Vo zvyšku jesennej časti sa tak bude snažiť DAC dokázať, že má na viac, než ukazuje súčasná tabuľka. Pozitívom pre DAC je slušná defenzíva s iba 13 inkasovanými gólmi (druhá najlepšia v lige). Špecifický zápas čaká priebežne najlepšieho strelca Dunajskej Stredy, 7-gólového Mateja Trusu. Kapitán tímu totiž nastúpi proti klubu, ktorého je odchovancom. Do roku 2022 totiž hrával práve za Zemplín Michalovce, v ktorom vyrastal. Súčasný tréner Michaloviec Anton Šoltis je tým mužom, ktorý dal Trusovi ako prvý šancu v seniorskom profesionálnom futbale.



Michalovčania vstúpili do sezóny s cieľom vyhnúť sa zachránarským prácam, čo sa im aj celkom darí, aj keď v nabitej a vyrovnanej tabuľke musia byť stále ostražití. Zverenci Antona Šoltisa zatiaľ nazbierali 14 bodov, vďaka čomu sa nachádzajú na 9. mieste tabuľky. Michalovce trochu trápi vyšší počet inkasovaných gólov (26), no v tomto ročníku sa prezentujú solídnym herným prejavom, ktorý je príjemnou vzpruhou po minulej, z veľkej časti značne nevydarenej sezóne. Zemplínčania sa v ofenzíve spoliehajú najmä na duo Marcin-Kyziridis, obaja títo futbalisti zaznamenali po 4 presné zásahy.



Čo sa týka vzájomných zápasov, tieto tímy sú už tradičnými súpermi. Treba povedať, že odkedy Zemplín postúpil do ligy (rok 2015), tak na pôde Dunajskej Stredy ešte nezvíťazil, navyše proti Dunajskej Strede prehral 5 z posledných 6 zápasov. Podarí sa Michalovciam túto nepriaznivú bilanciu prerušiť alebo sa budú tešiť domáci?