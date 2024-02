Polievkovi stačila na gól jedna šanca: Som tu na to, aby som ich dával

V mix zóne po stretnutí neskrýval spokojnosť: "Teší ma, že môj gól viedol aspoň k bodu. Som tu na to, aby som ich dával, budem sa tešiť, ak budú mužstvu hlavne prinášať body. Toto je cenná remíza. Išli sme s nejakou taktikou do zápasu a snažili sme sa plniť to, čo nám bolo naordinované. Sčasti nám to aj vychádzalo.

Medzi Banskou Bystricou a Trenčínom išlo aj o priamy súboj o prvú šestku tabuľky, ktorá zaručí tímom nadstavbovú časť o titul.

"Každý to má teraz ťažké z mužstiev, ktoré chcú ísť do prvej šestky. Trenčín, Dunajská Streda aj Podbrezová majú ťažké žreby, takisto aj my. Bude to ešte náročné. O to je to krajšie a atraktívnejšie pre súťaž, lebo stále sa o niečo hrá a dve kolá pred začiatkom nadstavby ešte nie je rozhodnuté o ničom,“ dodal Polievka.