Dúbravku nechcem stratiť, hovorí tréner Newcastlu. Porozpráva sa s riaditeľom klubu

BRATISLAVA. Už pred Vianocami zahraničné zdroje prvýkrát informovali o tom, že brankár slovenskej futbalovej reprezentácie Martin Dúbravka čoskoro prestúpi z Anglicka do Saudskej Arábie.

"Vyzerá to tak, že medzi Al-Shababom a Dúbravkom existuje ústna dohoda, pričom saudskoarabský tím je presvedčený, že finálny krok bude už len formalita," napísal anglický denník The Sun na svojom webe.

Po zápase na Emirates Stadium nasledovala emotívna rozlúčka s fanúšikmi, keď Dúbravku premohli emócie.

"Slovenský brankár si utieral slzy, keď ďakoval fanúšikom svojho tímu, ktorí vycestovali do Londýna. Zrejme to bol jeho posledný zápas za Toon Army," dodal The Sun.