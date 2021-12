Schick po štvorgólovom koncerte: Chcem dostať Leverkusen do Ligy majstrov

Lepší štart do šlágra 14. kola mali domáci hráči, ktorých poslal už po piatich minútach do vedenia Julian Brandt. Bayern do polčasu otočil zásluhou Lewandowského a Kingsleyho Comana, no ihneď po zmene strán sa postaral o vyrovnanie Haaland.

Štvrťhodinu pred koncom však zahral domáci Mats Hummels vo vlastnej šestnástke rukou a Lewandowski z penalty rozhodol o triumfe Bavorov. Domáci kouč Marco Rose potom videl za protesty červenú kartu.