Štetina: Dnipro nie je Barcelona. Ak by som znovu skóroval, bola by to čerešnička

KOŠICE. Futbalisti Spartaka Trnava nastúpia vo štvrtok proti ukrajinskému tímu Dnipro-1 s cieľom zvíťaziť a prebojovať sa do skupinovej fázy Európskej konferenčnej ligy (EKL). V Košickej futbalovej aréne, ktorá sa stala útočiskom ukrajinského tímu, nebude mať tréner Michal Gašparík k dispozícii útočníka Marca Djuricina. "Uvidíme, ako dlho nám bude chýbať. Pokiaľ viem, tak absolvuje prevoz do Viedne a potom by sme mali definitívne poznať jeho diagnózu," uviedol Gašparík na predzápasovej tlačovej konferencii.

V súboji proti Dnipru ho pravdepodobne nahradí jeden z dvojice Milan Ristovski a Jakub Paur. "Jakub je typ hráča, ktorý vie hrať aj v útoku. Stále je v situácii, že ak si nenájde klub, tak je náš hráč. Veľká škoda Marca, lebo nie je jednoduché nájsť strelca. My sme ho v ňom našli, no teraz nevieme, ako dlho nám bude chýbať."

Trnava remizovala v prvom zápase s Dniprom 1:1, keď o lepší výsledok prišla po zaváhaní obrany v závere duelu. "Výsledok sme si priali lepší, lebo okolnosti tomu nahrávali. Stále však nie je zlý a všetci ideme do Košíc odhodlaní urobiť všetko pre to, aby sme postúpili. Ideme tam so sebavedomím, no vieme, že to bude ťažké. Papierový favorit je stále Dnipro, ale rozhoduje sa na ihrisku. Dokázali sme zdolať aj silnejších súperov, ale hráči si musia siahnuť na dno svojich síl a dostať sa na hranicu maximálnej výkonnosti," povedal Gašparík.

Jedným z rozhodujúcich faktorov duelu bude podľa neho efektivita využívania gólových šancí: "Videli sme to v prvom domácom zápase a aj v ligovom zápase v Skalici (0:0). Musíme mať čistú hlavu bez ťarchy veľkého zápasu. Hráči musia byť uvoľnení a sebavedomí, akoby sme hrali doma. Keby sme zvíťazili v prvom zápase, tak by hráči mohli mať v hlave iba snahu ubrániť remízu. Takto sme v situácii, že potrebujeme hrať na víťazstvo. Postúpiť chce aj súper, no nebude to mať s nami ľahké. Šance sú 50 na 50." VIDEO: Martin Mikovič pred zápasom Dnipro - Spartak

Trnavčania sa do Košíc presunuli už v utorok, stredajší tréning využili podľa Gašparík na "doladenie taktických vecí". Kormidelník Spartaka podľa očakávania neprezradil zostavu na Dnipro, no má o nej však jasnú predstavu: "Zostavu a určitý plán mám v hlave od prvého zápasu. Nasledoval duel so Skalicou, v ktorom sme po hodine hry siahli k viacerým striedaniam aj preto, aby sme ušetrili nejaké sily. Verím, že zostava, ktorú máme pripravenú, bude víťazná."