Dunajská Streda nezvládla odvetu v Gruzínsku, po dvojgólovej prehre v Európe končí

Európska konferenčná liga - odveta 1. predkola

/prvý zápas 1:2, FC Dila Gori postupuje do 2. predkola/

Ten istý hráč mohol o päť minút pridať aj druhý gól, no brankár hostí si s jeho šancou poradil.

Na tretí pokus to už domácim vyšlo, keď sa po chybe v defenzíve dostal do šance opäť Gale a prekonal Petráša - 1:0.

Ten istý hráč sa dostal k zakončeniu aj po polhodine hry, no Petráš mu zmaril gólovú radosť.

V 20. minúte si vypracovali sľubnú gólovú príležitosť po rohovom kope, no brankár hostí Petráš podržal svoj tím pohotovým zákrokom na bránkovej čiare a osamotený útočník domácich Gale následne netrafil odkrytú bránku.

Hostia skúšali prekvapiť koncentrovanú defenzívu Dila Gori nakopávanými loptami aj kombináciou, no v ich hre absentoval moment prekvapenia a finálna prihrávka.

V 52. minúte sa po rohovom kope a závare pred brankárom Kučerenkom dostal k lopte Risvains, no v nádejnej pozícii netrafil bránku.

Druhý polčas priniesol vyrovnanejšie dianie so snahou hostí o vyrovnanie, no napokon bez želaného úspechu.

DAC mal v prvom polčase iba jednu strelu na bránku, no chýbalo málo, aby sa skončila gólom.

Postupový gól domácich priniesla 85. minúta. Kukhianidzeho prihrávku stečoval Dimun iba k Santosovi a jeho strela spoza šestnástky prekvapila Petráša - 2:0.

Hráči Dunajskej Stredy sa v závere snažili o kontaktný gól, ktorý by zápas posunul do predĺženia.

Viackrát sa dostali na dostrel Kučerenkovej bránky, no neskórovali. Blízko ku gólu bol v 96. minúte Gavrič, no trafil iba do hornej žŕdky.