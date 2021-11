Maradona po sebe zanechal obrovské dlhy. Rodina bude dražiť jeho autá i kaštieľ

"Dve nehnuteľnosti a tri autá pôjdu do dražby. Bude to kaštieľ s bazénom v luxusnej štvrti Buenos Aires Villa Devoto aj dom s bazénom v prímorskom letovisku Mar de Plata.

Dražiť sa majú aj luxusné autá, ktorými sa Maradona rád chválil počas svojho života. BMW 750i sa na začiatku bude ponúkať za 225-tisíc dolárov (približne 194-tisíc eur), na mieru vyrobené BMW M4 za 165-tisíc dolárov (142-tisíc eur) a verejnosť si môže kúpiť aj "obyčajnejší" Hyundai H1 za 38-tisíc dolárov (33-tisíc eur)," informoval web blick.ch.



Rovnaký zdroj pripomína, že futbalové dresy slávneho futbalistu sa nebudú dražiť. Podľa vyjadrenia členov rodiny ide o predmety emocionálnej hodnoty, ktoré by sa nemali dostať do cudzích rúk, hoci by si to niektorí fanúšikovia veľmi želali.