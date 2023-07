Bývalý líder Tottenhamu podstúpil liečbu, bol závislý na tabletkách

Chcel otupiť svoje pocity

Teraz prijal možnosť rozhovoru s niekdajším obrancom Garym Nevillom a otvorene hovoril o problémoch, ktoré ho v ostatnom období sprevádzajú.

"Trvalo to dosť dlho a bez toho, aby som si to uvedomoval. Robil som to, aby som otupil pocity, ktoré som mal. Neuvedomil som si však, že to robím za týmto účelom, či už to bolo pitie (alkoholu) alebo čokoľvek iné.

Sú veci, ktoré robí veľa ľudí, ale ak to zneužiješ a použiješ nesprávnym spôsobom a robíš to preto, aby si sa snažil pred niečím skryť, môže ťa to veľmi poškodiť.

Stal som sa závislým na tabletkách na spanie a je to problém, ktorý nemám len ja. Myslím si, že je to niečo, čo sa deje viac, ako si ľudia vo futbale uvedomujú," hovoril 27-ročný Dele Alli.

VIDEO: Dele Alli v otvorenom rozhovore s Garym Nevillom