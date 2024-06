Maká na sto percent, v zostave mu pomohli spoluhráči. Strelec je rád, že sa prepracoval do základu

Do úvodných dvoch zápasov nastúpil z lavičky, no proti Rumunom odohral 70 minút a mal aj jeden nebezpečný pokus na bránu.

MAINZ. Slovenský futbalista David Strelec sa na EURO 2024 prepracoval do základnej zostavy.

Jeho najväčšia šanca prišla v druhom polčase, keď začalo husto pršať. Loptu trafil na hranici šestnástky pomedzi nohy obrancu Radua Dragusina, no brankára Florina Nitu neprekvapil.

Je to však kolíska futbalu a majú hráčov s obrovskou kvalitou. Skúsime sa im vyrovnať. Je to určite prijateľnejší súper ako Španielsko."

"Ťažko povedať, prečo sa im nedarí, nevidím dnu. Možno chýba nejaká súhra a tímovosť, dúfam, že im to nepôjde ani s nami. Určite to však nie je ľahký súper, aj keď tento šampionát nemajú zatiaľ taký vydarený.

V zápase mal ešte jednu príležitosť, no minul bránu. "Dôležité bolo, že sme to zvládli ako mužstvo. Mohli sme mať síce prvé miesto, ale cieľ sme splnili," zhodnotil 23-ročný útočník. Ohľadom Anglicka potvrdil slová kapitána Milana Škriniara:

Slováci postúpili do vyraďovacej fázy na veľkom turnaji tretíkrát. Naposledy sa im to podarilo na ME 2016, keď v boji o štvrťfinále nestačili na Nemcov 0:3.

Na tomto turnaji si zabezpečili postup bezgólovou remízou práve proti Angličanom. Naposledy sa s nimi stretli pred takmer siedmimi rokmi. V kvalifikácii na MS 2018 vtedy prehrali vo Wembley 1:2.