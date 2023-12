Užíva ju čoraz viac hráčov. Bývalá hviezda upozorňuje na škodlivosť populárnej látky

Žuvací tabak je výrobok vo vrecúšku, ktorý sa umiestňuje pod pery a uvoľňuje nikotín do krvného obehu.

Ako referuje web spravodajskej televízie BBC, James to tvrdí preto, že sám má skúsenosti s jeho užívaním.

V marci Asociácia profesionálnych futbalistov (PFA) uviedla, že čoraz viac hráčov užíva žuvací tabak, pričom niektorí hráči dostávajú pomoc pri liečbe závislosti.

„Žuvací tabak je tu odjakživa. Keď som hrával a po skončení kariéry som bol veľmi znepokojený užívaním žuvacieho tabaku, keď som videl, koľko hráčov ho berie,“ povedal 53-ročný James pre BBC Radio 5 Live Breakfast.



„Je to len môj osobný názor, pretože nie som vedec, no mám pocit, že to má škodlivý vplyv na výkon. Podobne ako keď som fajčil, bol som v skutočnosti schopný urobiť oveľa viac,“ dodal James.