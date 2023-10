Feyenoord aj vďaka Hanckovi dvakrát viedol, no nebodoval. Morata: Mali sme šťastie

Feyenoord sa už v siedmej minúte dostal do vedenia. Po rýchlom brejku vystrelil Ajase Ujeda, brankár Jan Oblak vyrazil, no loptu si nešťastne zrazil do vlastnej siete Mario Hermosa.

Možno sme mali šťastie, ale taký je futbal. Niekedy prehráte, keď ste si to nezaslúžili, no dnes sme mali šťastie na svojej strane.

Ukazuje to, že tento tím má na to, aby sa vrátil do stretnutia a uspel v ňom. Musíme sa však zlepšiť v určitých aspektoch hry.

Slot: Je to sklamanie

Feyenoord naposledy vyhral v európskej súťaži na španielskej pôde v októbri 1996, keď v Pohári UEFA zdolal Espanyol Barcelona.

Tréner Arne Slot bol napriek tomu spokojný s výkonom tímu, no sklamal ho výsledok: "Ak dostanete príležitosť uspieť, mali by ste to využiť. Je to sklamanie, pretože o tom je v konečnom dôsledku futbal.

Dostali sme gól tesne pred polčasom a aj zo štandardnej situácie, čo by sa nám nemalo stávať, ak chceme vyhrať. Treba uznať aj kvalitu súpera, keď dokáže dať tri góly z málo šancí."

Podľa stredopoliara Ramiza Zerroukiho boli lepší ako Atletico: "Bol to určite jeden z najlepších večerov v mojej kariére. Hrali sme lepšie, no potom prišli tri alebo štyri rozhodujúce momenty, keď pohrozili a trikrát skórovali. Bolo to veľmi frustrujúce.

Bojovali sme ako tím a hrali sme odvážne. Snažili sme sa hrať trpezlivo a budovať hru zozadu.

Vidíte však, aký je Atletico tím. Dokážu dosiahnuť veľa aj keď majú málo šancí. Musíme sa z toho poučiť."