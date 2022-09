S Trenčínom získal štyri trofeje, hral aj za reprezentáciu. Kde sa stratil Dávid Guba?

Futbalovo vyrastal v rodisku svojich rodičov vo Vydrani. Jeho začiatky sa spájajú s Medzilaborcami a Humenným. Do kolotoča profesionálneho futbalu naskočil v drese najstaršieho slovenského futbalového klubu Tatrana Prešov.

Následne prestúpil do MŠK Žilina, kde získal potrebné futbalové skúsenosti, ktoré naplno využil v Trenčíne. V tíme trénera Martina Ševelu vpísali so spoluhráčmi najvydarenejšiu kapitolu do histórie trenčianskeho futbalu.

Úspešné obdobie Gubovi vynieslo aj reprezentačný dres. Do národného tímu si ho vybral Ján Kozák st. Na reprezentačný dres bol zvyknutý, keďže Slovensko od svojich pätnástich rokov postupne reprezentoval vo všetkých mládežníckych vekových kategóriach.