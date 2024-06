VIDEO: Ronaldo sa naladil na EURO exportným gólom. Snívame o titule, hovorí

Najskôr trafil v 50. minúte výstavnou technickou strelou cez obrancu presne do vinkla, o desať minút neskôr sa po prihrávke od Dioga Jotu pohotovo zorientoval medzi dvoma obrancami a uzavrel skóre na 3:0.

Na ME musíme myslieť pozitívne a tvrdo pracovať, pretože mať talent je zbytočné, ak tam nie je tvrdá práca," zdôraznil Ronaldo.

V roku 2016 sa so spoluhráčmi tešil z titulu majstrov Európy a aj na tomto šampionáte má jeho tím vysoké ambície.

"Moja hrdosť hrať za Portugalsko zostala rovnaká ako vtedy. Nič nie je viac ako hrať za reprezentáciu," vyhlásil pre AFP Ronaldo, ktorý na predošlých piatich ME nastrieľal 14 gólov, čo je najviac spomedzi všetkých hráčov.

"Duel s Chorvátmi nám nastavil zrkadlo, ale proti Írom sme ukázali skvelý výkon a tejto línie sa musíme držať aj na ME.

Utorkový výkon Ronalda vyzdvihol aj jeho spoluhráč zo stredu poľa Ruben Neves:

"Je fenomenálny. Nemám slová, ktorými by som opísal, aký je to pocit hrať s ním. Dnes dal ďalšie dva góly a úspešne zavŕšil prípravu na ME.

Nároky na neho sú vždy vysoké, no my vieme, že zakaždým odovzdá 200 percent, aby pomohol reprezentácii."