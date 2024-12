Vinícius si zaslúžil Zlatú loptu, povedal Ronaldo. Zastal sa aj Amorima

DUBAJ. Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo sa zastal nového trénera Manchestru United Rubena Amorima.

Anglický klub prehral od príchodu jeho krajana zo Sportingu Lisabon päť z desiatich zápasov vo všetkých súťažiach a v tabuľke Premier League mu patrí 14. priečka.

"Amorim odviedol v Portugalsku so Sportingom fantastickú prácu, ale Premier League je iné zviera. Je to najkonkurencieschopnejšia liga na svete. Vedel som, že to bude ťažké a búrka bude pokračovať. Tá sa však skončí a vyjde slnko," uviedol Ronaldo, ktorý v United pôsobil v rokoch 2003 až 2009.