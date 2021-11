Si vynikajúci človek, prajem ti to najlepšie. Ronaldo reagoval na koniec Solskjaera

Cristiano Ronaldo. (Autor: TASR/AP)

TASR | 22. nov 2021 o 14:05

Keď som prvýkrát prišiel na Old Trafford, bol to útočník. Keď som sa do Manchestru United vrátil, stal sa mojím trénerom, napísal Cristiano Ronaldo.

MANCHESTER. Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo vzdal poctu Olemu Gunnarovi Solskjaerovi po tom, čo ho anglický Manchester United prepustil Nóra z postu trénera. "Keď som prvýkrát prišiel na Old Trafford, bol to útočník. Keď som sa do Manchestru United vrátil, stal sa mojím trénerom," napísal Ronaldo na sociálnej sieti twitter. "V prvom rade je však Ole vynikajúci človek. Prajem mu to najlepšie vo všetkom, čo mu život pripraví. Veľa šťastia, priateľu!“ Twitter príspevok Vedenie klubu sa rozhodlo s trénerom ukončiť spoluprácu po mimoriadnom rokovaní v sobotu, keď jeho mužstvo prehralo 1:4 s Watfordom. Dočasným trénerom je doterajší asistent Michael Carrick. Ronaldo sa do svojho staronového klubu vrátil v auguste a dal deväť gólov v trinástich zápasoch. Jeho tím však klesol v tabuľke Premier League na ôsme miesto a prišiel o reálnu šancu na titul. V utorok čaká United náročný zápas skupinovej fázy Ligy majstrov proti Villarrealu. Informovala o tom agentúra AFP.

