Najlepší Slovák storočia bol dobrák, ako kustód zberal špinavé dresy

Ako zaslúžilému reprezentantovi mu umožnili v roku 1967 odchod do zahraničia, kde hral v Austrálii za Sláviu Melbourne a neskôr od roku 1973 do 1977 pôsobil ako hrajúci tréner v ASV Kittsee.

Narodil sa v Prahe, ale od 24 rokov sa stal Bratislavčanom, a to až do konca života. Živil sa aj ako automechanik. Posledné roky pomáhal synovi obchodovať so športovými potrebami.