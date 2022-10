Almási sa po návrate rozstrieľal, Jirka skóroval za Plzeň až dvakrát

Pri víťazstve Jablonca nad Českým Budějovicami 3:0 hrali v drese hostí Martin Králik, Lukáš Čmelík, Lukáš Skovajsa, Branislav Sluka a striedajúci Jakub Švec.

Hradec Králové doma prehral s Pardubicami 1:3, keď za domácich Pavol Bajza a za hostí Viktor Budinský presedeli zápas na lavičke náhradníkov.

Česká Fortuna liga - 14. kolo - sobota:

Hradec Králové - Pardubice 1:3 (0:0)

Góly: 58. Kubala - 50. a 76. Janošek, 71. Černý

/Pavol Bajza sedel na lavičke na lavičke náhradníkov - Viktor Budinský sedel na lavičke nahrádníkov/

Jablonec - České Budějovice 3:0 (1:0)

Góly: 29. Šulc, 76. Chramosta (z 11 m), 90.+4 Černák

/Jakub Považanec sedel na lavičke nahradníkov - Martin Králik odohral celý duel, Lukáš Skovajsa hral do 45. minúty, Branislav Sluka hral do 45. minúty, Lukáš Čmelík hral do 80. minúty, keď ho nahradil Jakub Švec, Dávid Šípoš sedel na lavičke náhraníkov/

Baník Ostrava - Mladá Boleslav 3:1 (1:0)

Góly: 22. Frydrych, 52. Fleišman, 59. Almási - 90. Mašek

/Ladislav Almási hral do 80. minúty, v 59. minúte dal gól, v 24. minúte dostal ŽK - Samuel Dancák nastúpil v 68. minúte, v 72. minúte dostal ŽK, Martin Polaček sedel na lavičke náhradníkov/

Zlín - Plzeň 0:3 (0:1)

Góly: 20. a 68. Jirka, 51. Chorý

/Matej Rakovan odchytal celý duel, Marek Hlinka hral do 85. min - Erik Jirka hral do 86. min a v 20. a 68. min dal gól, René Dedič a Marián Tvrdoň sedeli na lavičke/









Tabuľka českej ligy