Realu proti Seville neuznali dva góly. Ancelotti: Nemôžem povedať, čo si myslím

Real vstúpil do stretnutia aktívne a už v piatej minúte sa tešil z gólu vďaka zakončeniu Federica Valverdeho.

Sevilla sa dostala do vedenia v 75. minúte, keď David Alaba poslal loptu do vlastnej siete. Favorit však o tri minúty vyrovnal. Toni Kroos poslal center na prednú žrď a Carvajal hlavou vyrovnal na konečných 1:1.

Krátko na to sa predviedol aj brankár Kepa Arrizabalaga, ktorý zlikvidoval zakončenie Lucasa Ocamposa.

"Rozhodca si počínal dobre. Zastavil protiútok, aby sa postaral o zdravie súperovho hráča," konštatoval pre agentúru AFP taliansky kormidelník Ancelotti, ktorý však priznal, že to bola irónia: "Je to jediný spôsob, ako hovoriť po tomto stretnutí. Myslím si, že keby som povedal svoj názor o rozhodcoch, dostanem suspendáciu na veľa duelov.

"Andalúzania" tak bodovali hneď v prvom stretnutí pod vedením nového trénera Diega Alonsa.

Štyridsaťosemročný Uruguajčan nahradil Joseho Luisa Mendilibara, ktorý skončil po neúspešnom vstupe do nového ročníka La Ligy.

"Som hrdý na to, ako sa hráči prezentovali. Celkovo to bol dobrý výkon, splnili to, čo som od nich žiadal.

Sú veci, ktoré treba zlepšiť, ale z výkonu si môžeme zobrať veľa. Čaká nás ešte dlhá cesta, teší ma však odhodlanie a spôsob hry, ktorý sme ukázali proti Realu.

Škoda, že sme nezískali tri body," uviedol kouč domácich pre oficiálnu klubovú stránku.

Seville patrí 13. miesto v tabuľke, no v utorok sa už musí sústrediť na Ligu majstrov, keď privíta Arsenal.

"Bude to pre nás výzva, pretože nás čaká silný súper. Verím, že máme dostatočnú kvalitu a pokúsime sa súperovi vnútiť náš štýl hry," konštatoval Alonso.