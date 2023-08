Bude mať Inter na drese meno trénera súpera? Lembakoali sa teší na strašiaka súťaže

Klub by musel zháňať kvalitnejších hráčov, cestovať do vzdialenejších miest, platiť vyššie poplatky. Išlo by o výrazný finančný rozdiel. „Možno aj dvojnásobný oproti štvrtej lige,“ rátal Zaťko.

„Dnes to už berieme ako realitu... Pravidlá sú nastavené, aj keď podľa môjho subjektívneho názoru nie dobre,“ hodnotil pre Sportnet tréner Interu Andrej Štellár.

„Nálada je dobrá, vyhecovaná a všetci sa tešíme na začiatok sezóny. Chceme sa pokúsiť o návrat späť do tretej ligy. Dávať si iný cieľ by nemalo logiku, bolo by to prejavom alibizmu,“ doplnil.