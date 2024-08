Brankár strelil dva góly. Spoluhráč meškal, smial sa

„Spoluhráč meškal, preto som sa postavil do brány. V piatej minúte však prišiel, a tak som sa posunul na svoj tradičný post do útoku,“ pre Sportnet vysvetlil s úsmevom futbalista OFK Kráľovičove Kračany Tibor Ravasz.

Bolo to skutočne tak, no to už bol bývalý hráč Dunajskej Stredy v útoku.

Tibor Ravasz je bývalý ligový hráč. V najvyššej súťaži má na konte jeden štart.

„Bolo to na pôde Slovana Bratislava ešte na starom štadióne. Prehrali sme 1:2, ale nikdy na to nezabudnem. Bol to famózny pocit. I keď som hral len pár minút,“ zaspomínal s tým, že to bol jeden z jeho najväčších úspechov.

Skončil ako mladý

V Maďarsku si zahral druhú ligu za Dunakanyar Vác FC.

„Hral som s bývalými hráčmi Fradi, boli sme skvelá partia. Skončili sme na treťom mieste, takže na to rád spomínam,“ dodal.