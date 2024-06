Chytať by mal bez problémov. Brankár Španielska podstúpi po šampionáte operáciu

DONAUESCHINGEN. Španielsky brankár Unai Simon podstúpi po skončení prebiehajúceho EURO 2024 v Nemecku operáciu zápästia.

Dvadsaťsedemročný reprezentant zdôraznil, že počas šampionátu by mu zranenie nemalo spôsobovať žiadne problémy.

"Nie je to nič, čo by mi bránilo podávať výkony ako v priebehu sezóny. Nechcem tomu prikladať žiadnu dôležitosť, kým nie je koniec ME, pretože sa sústreďujem len na šampionát," uviedol Simon, ktorý chytil penaltu Bruna Petkoviča v úvodnom zápase B-skupiny proti Chorvátsku.